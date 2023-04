Huiszoeking in EVP-hoofdkantoor Brussel: ‘Corruptieonderzoek tegen Duitse christendemocraat’

De Belgische en Duitse politie hebben dinsdag doorzoekingen verricht in het hoofdkwartier van de Europese Volkspartij (EVP) in Brussel. Dat gebeurde volgens Duitse media in verband met een corruptieonderzoek tegen CDU-leider Mario Voigt (43) uit de deelstaat Thüringen.

Voigt werd in maart 2019 aangesteld als digitale campagnemanager in het Europabrede campagneteam van EVP-fractievoorzitter Manfred Weber (CSU) en de Europese Volkspartij. In die hoedanigheid was hij ook verantwoordelijk voor het onderzoekscentrum over de toekenning van het campagnecontract aan een bedrijf in zijn woonplaats Thüringen. De veertiger, momenteel CDU-leider en fractievoorzitter in Thüringen, wordt volgens de regionale omroep MDR verdacht van omkoping.

Het deelstaatparlement hief medio september zijn onschendbaarheid op in afwachting van een onderzoek door de Duitse openbare aanklager. ,,Ik ken de specifieke beschuldigingen nog niet, maar ik weet zeker dat ik nergens schuldig aan ben”, zei Voigt destijds in een verklaring in Erfurt.

Hij had naar eigen zeggen geruchten gehoord dat het onderzoek zou draaien rond nevenactiviteiten. De veertiger is onder andere hoogleraar voor digitale transformatie & politiek aan de Quadriga Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Berlijn. Omdat hij ‘transparantie en duidelijkheid’ belangrijk vindt, kondigde de politicus aan ‘proactief te zullen samenwerken met het Openbaar Ministerie en alle informatie te verstrekken’ die nodig is voor opheldering van de zaak.

Computers

Volgens de eerste berichten namen de speurders computers in beslag op de eerste en derde verdieping van het pand, meldt de nieuwsdienst Euractiv die gespecialiseerd is in het beleid van de Europese Unie op basis van een bron dicht bij de zaak. De EVP bevestigt de inval in een bericht op haar website. Ook de Duitse politie is volgens haar betrokken. ‘Het bezoek heeft te maken met een lopend onderzoek in Thüringen, Duitsland , luit het.

De conservatieve EVP is de oudste en grootste fractie in het Europees Parlement. De zaak heeft volgens bronnen rond de Europese Volkspartij niets te maken met omkoping door andere landen zoals in het Qatargate-schandaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.