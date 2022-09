Hulporganisatie voor migranten klaagt gouveneur Florida aan

De organisatie zegt dat de migranten op straat geronseld werden in de buurt van opvangcentra in de Texaanse stad San Antonio. Medewerkers van de gouverneur beloofden hen naar Boston en Washington te brengen, waar ze hulp zouden krijgen. De twee vliegtuigen landden echter in Martha’s Vineyard, een welvarend eiland in de overwegend Democratische staat Massachusetts, waar buiten het hoogseizoen slechts 17.000 mensen wonen. Daar werden ze aan hun lot overgelaten; ‘s avonds laat, zonder water of voedsel en zonder dat iemand van hun komst afwist. Alianza Americas stelt dat dit van meet af aan de bedoeling was van de medewerkers van DeSantis.