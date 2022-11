‘Humanitaire catastrofe’ in Cherson, maar blije en dankbare inwoners hebben geduld

De Russische militairen hebben de stad berooid achtergelaten. Telefoonlijnen liggen eruit, internet is er niet en water- en energiecentrales zijn verwoest. Het is er bijzonder rustig: veel inwoners hebben de stad, al dan niet onder Russische dwang, verlaten en op de zwaar beschadigde wegen rond de stad rijdt bijna niemand. ,,Het is een humanitaire catastrofe", zegt een official tegen persbureau AP.

Terwijl Oekraïense militairen veiligheidsmaatregelen nemen rond de stad, verzamelen zich vandaag voor de tweede dag op rij honderden mensen op het centrale plein. ,,De situatie is verschrikkelijk", zegt een inwoonster tegen verslaggever Nic Robertson van CNN, die zijn satelliet-apparatuur beschikbaar stelt aan mensen die met hun mobieltje familieleden in Oekraïne proberen te bereiken. Inwoners maken er dankbaar gebruik van, om te laten weten dat ze oké zijn.

‘Het leven komt terug’

Ook het Oekraïense leger zet satellietvoorzieningen in. Verder wordt alles wat aan Rusland doet denken zo snel mogelijk weggehaald. Het welkomstbord langs de toegangsweg bij Cherson was Russisch wit-blauw-rood geverfd, maar is inmiddels weer Oekraïens blauw-geel. Ook de eerste radio- en tv-zenders zijn terug, net als zo’n tweehonderd politieagenten. Die laatste moeten op jacht naar oorlogsmisdadigers en helpen bij het onschadelijk maken van mijnen. ,,Het leven komt terug", beloofde president Zelenski gisteravond in zijn tv-toespraak.

Hoewel er momenteel nauwelijks voorzieningen zijn, heeft Cherson geduld, zegt een vrouw. Het gevoel dat dit weekend overheerst is blijdschap en opluchting. ,,Het belangrijkste is dat Oekraïne hier terug is.” Er wordt volop gefeest op het centrale plein in de Oekraïense stad. Mensen hebben blauw-gele vlaggen meegenomen en links en rechts klinkt Slava Ukraini, Glorie aan Oekraïne. Sky News-verslaggever Alex Rossi krijgt een blauw-geel lint aan zijn kogelwerend vest gebonden. In zijn verslag zijn huilende vrouwen te zien en mannen die het Oekraïense leger bedanken.

Inwoners vertellen verhalen over de angst die ze afgelopen acht maanden hadden tijdens de bezetting. ,,We waren bang voor het Russische leger. Soldaten konden elk moment je huis in komen. De deur openen om te stelen, kidnappen of martelen. Het was erg, erg, erg verschrikkelijk", zegt een vrouw met kippenvel op haar arm tegen CNN.

,,Het was een erg zware tijd, voor iedereen", zegt ze verder. ,,Iedere Oekraïense familie wachtte op onze soldaten.” Maar ze waren ervan verzekerd dat deze dag zou komen, zegt een ander. ,,We vieren dit vandaag met elkaar. Hier, en overal in de wereld.”

Dankbaar voor Westerse steun

Inwoners zijn bijzonder dankbaar richting de Amerikaanse en Britse journalisten. Zij weten: zonder de Westerse steun was het Oekraïne nooit gelukt om de Russen te verslaan. ,,Het is fantastisch", zegt een geïnterviewde vrouw. ,,Heel erg bedankt voor de steun. Die voelen we elke dag.” Als dank omhelst ze de CNN-verslaggever, die even later licht emotioneel wordt als massaal het volkslied wordt gezongen. ,,Mensen kunnen weer zichzelf zijn", zegt hij.

Ook verslaggever Alex Rossi krijgt dankbare inwoners op zich af als hij vroeg in de morgen met een militaire escort de buitenwijken van Cherson inrijdt. Veel mensen willen hem een hand schudden en steken hun duim op als ze horen dat hij van de Britse tv is. Sommigen huilen. ,,Ze zijn erg dankbaar om te zien wat ze misschien niet meer hadden verwacht", zegt de verslaggever over de Oekraïense vlaggen, die pronken rond de schouders van de emotionele inwoners.

Oorlog is nog niet voorbij

Voor nu is het veilig in Cherson, beloven militairen. Maar de dreiging blijft van Russische militairen die vlakbij zitten, aan de overkant van de rivier Dnjepr. De angst bestaat dat de stad bestookt gaat worden met raketten, zoals andere steden in Oekraïense handen. Buitenlandminister Dmitro Kuleba tempert dan ook het feestgedruis: ,,We winnen gevechten op de grond, maar de oorlog gaat door.”

Volledig scherm Dankbare inwoners onthalen Oekraïense militairen met bloemen. © REUTERS

Volledig scherm Feest in de straten van Cherson. Het is er niet heel druk, veel inwoners hebben de stad verlaten. Maar degenen die zijn gebleven zijn massaal de straat op gegaan. © REUTERS

