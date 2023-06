Humanitaire ramp voltrekt zich in Soedan: 1,4 miljard aan noodhulp en race tegen de klok

Tijdens een VN-conferentie in Genève hebben landen 1,5 miljard dollar aan noodsteun toegezegd aan het door conflict geteisterde Soedan. De situatie in het op twee na grootste Afrikaanse land verslechtert met de dag, een humanitaire ramp voltrekt zich.

En dat in een land dat al zo veel littekens heeft van eerder conflicten. De oorlog in Darfur (2003-2020) joeg drie miljoen mensen op de vlucht en kostte naar schatting 300.000 mensen het leven. Door het recent opgelaaide geweld zouden nu bijna twee miljoen mensen hun biezen hebben gepakt, van wie inmiddels een half miljoen naar een van de buurlanden vluchtte, met name naar Tsjaad. De zorg in Soedan staat door de burgeroorlog op omvallen.

Felipe van Braak, medisch coördinator van Artsen zonder Grenzen (AzG), is in de Soedanese kuststad Port Soedan, vanwaaruit een deel van de internationale hulp wordt gecoördineerd. Onlangs luidde zijn organisatie de noodklok, nadat gewapende groepen AzG-klinieken hadden geplunderd en ook voertuigen hadden gestolen. Op verschillende plaatsen werden bewust stekkers uit vrieskisten getrokken, waardoor levensreddende infusen en andere medicijnen verloren gingen.

,,Van welke partij die gewapende mannen waren, is niet van belang’’, zegt Van Braak. ,,Wie het ook doet, dit heeft direct negatieve gevolgen voor de gezondheidsdienst die wij kunnen bieden. We kunnen die medicijnen niet meer gebruiken en er zijn al enorme tekorten. Dat de lokale dokters met wie we samenwerken nu zelfs hun leven moeten riskeren om medicijnen af te leveren aan gewone mensen, gaat veel te ver. Dat moet absoluut stoppen.’’

Regenseizoen

De hulpcoördinator ziet problemen zich opstapelen. Er zijn oorlogstrauma’s, er zijn uitdijende vluchtelingenkampen maar er ontstaan ook levensgevaarlijke complicaties voor chronische zieken met bijvoorbeeld diabetes die soms al twee maanden geen insuline hebben gekregen. AzG ondersteunt onder meer drie ziekenhuizen in het noorden van de hoofdstad Khartoem. ,,Ook daar zien we elke dag meer gewonden, minder materiaal, zelfs heel basale middelen raken op. Die ziekenhuizen geven niet alleen noodhulp maar ook secondaire zorg voor zwangere vrouwen. Als die ziekenhuizen moeten sluiten ontstaat er een gapend gat in de gezondheidszorg.”

Volledig scherm General Abdel Fattah al-Burhan (midden) van het Soedanese leger te midden van zijn troepen. © via Reuters

Bij de aanhoudende gevechten zwelt de stroom vluchtelingen aan. ,,We zien veel mensen die nu nog huizen delen met vrienden en familie. Maar de barsten in dat systeem worden zichtbaar. Het gaat met de dag slechter in het land, dit kan zo niet doorgaan. Het regenseizoen komt eraan, terwijl de sanitaire voorzieningen slecht zijn. Je krijgt dus ziektes met diarree, levensgevaarlijke uitdroging en malaria. We zijn die scenario’s aan het doornemen.’’

Race tegen de klok

Van Braak heeft als medisch coördinator gewerkt op moeilijke plekken als Afghanistan en Tigray (Ethiopië). In zijn dagelijkse updates ziet hij dat het geweld weer erger is geworden. ,,Ik vraag me af hoever het nog kan toenemen, want het is nu elke dag raak. Als ik met onze mensen in Khartoem bel, hoor je je knallen op de achtergrond. We zouden graag meer willen doen, maar we lopen ondertussen ook vaak ook tegen bureaucratie aan. In Khartoem tikt echt een klok, dat is een miljoenenstad die steeds minder medicatie heeft, terwijl de gewonden zich opstapelen. Dit voelt als een race die we aan het verliezen zijn. We hebben meer medicamenten nodig, en sneller.’’

Hulpverlening onder druk

Ook voor hulpverleners is Soedan gevaarlijk, Van Braak voelt zichzelf veilig in Port Soedan maar kan niet zeggen hoelang de hulpprogramma’s nog kunnen doorgaan onder steeds moeilijker omstandigheden.. ,,De lopende programma’s staan onder enorme druk vanwege de veiligheid. Ik hoop dat alle strijdende partijen tenminste willen respecteren wat hulpverlening is. Als we daar eens mee beginnen, dan kunnen we verder kijken en bijvoorbeeld de medicijnen op de juiste plekken krijgen.’’

Geschonden bestanden Hoe vaak bestanden in Soedan zijn geschonden, is niet meer te tellen. Het Soedanese leger enerzijds en de paramilitaire Rapid Response Forces (RRF) blijven elkaar bestoken. Hun leiders lijken niet onder de indruk van bemiddelingspogingen van de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en andere landen. Ze hopen eerst nog strategische terreinwinst te behalen, alvorens serieus om de tafel te gaan, zo lijkt het. Daarbij spelen op de achtergrond regionale sponsors hun eigen kaarten uit, waarbij Egypte steun geeft aan de opperbevelhebber van het Soedanese leger, generaal Al-Burhan, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten een oude bondgenoot zijn van de RRF-leider bijgenaamd Hemedti.