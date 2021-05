‘Huwelijksdatum Britse premier Boris Johnson bekend: 30 juli 2022’

Brussel bereikt akkoord over corona-reis­pas, net op tijd voor zomervakan­tie

20 mei Vrij reizen deze zomer is weer een belangrijke stap dichterbij. De EU-landen en het Europees Parlement hebben vanavond een akkoord bereikt over de pas die reizen binnen de Europese Unie gemakkelijker moet maken. Zonder aanvullende test- of quarantaine-eisen in lidstaten, en honderd miljoen euro uit Brussel om de kosten van testen te drukken.