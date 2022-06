Iconisch drijvend restaurant zinkt en ligt 1000 meter lager op de zeebodem

oorlog Oekraïne LIVE | Tata Steel kocht toch nog Russische kolen, Rus veilt Nobelprijs voor 100 miljoen voor Oekraïne

De Indiase staalreus Tata Steel, ook eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden, heeft in mei zeker 75.000 ton Russische steenkolen gekocht, ondanks de eerdere belofte van het concern dat het geen zaken meer doet met Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

10:07