‘Ida is de echte vuurdoop voor Deltaplan in New Orleans’

UPDATE Leer­ling-pi­loot (32) wil vliegtuig­je laten crashen, springt op 50 meter hoogte de zee in

26 augustus Een tragisch incident ten zuiden van Bordeaux: een leerling-piloot opende dinsdagmiddag de deur van een privévliegtuigje en sprong de zee in. Zijn lichaam is woensdagochtend teruggevonden, het was zijn bedoeling zelfmoord te plegen. De ervaren vlieginstructeur slaagde er in om het toestel veilig op de grond te zetten in een militair gebied in Biscarrosse.