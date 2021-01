Iedereen wil de hoopvolle gedichten van Amanda lezen

De wereld ontdekte haar woensdag. Ze was uitgenodigd om als eerste nationale jeugddichter van de Verenigde Staten een voordracht te geven tijdens de inauguratieceremonie van de nieuwe president Joe Biden. Niet lang na het voorlezen van haar gedicht The Hill We Climb werd Gorman een bestsellerauteur... en haar boeken zijn nog niet eens uit.



Een illustere voorganger van de piepjonge Amanda zei het al eens: oprechte poëzie raakt je voordat je het kunt begrijpen. De diepere impact van gedichten is misschien niet altijd even gemakkelijk te vatten maar ze kunnen je meteen treffen in het hart, wilde de grote T.S. Eliot er maar mee zeggen. En raken, dat deed Gorman met haar optimistische oproep aan de jeugd om er ondanks alle verschillen en geschillen samen iets van te maken.



De internationale media staan vol over de dichteres. Volgens menigeen stak de jonge vrouw niet alleen de Amerikanen maar misschien wel de hele - door de coronapandemie zwaar getroffen - wereld een hart onder de riem. ‘De nieuwe dag breekt aan, omdat wij diegenen zijn die hem zullen bevrijden, het licht is er altijd, als wij dapper genoeg zijn om het te zien, als we dapper genoeg zijn om het te zijn.’

Bovenaan

Amerika wil in elk geval veel meer van haar lezen, want zowel bij Amazon als bij de grote Amerikaanse boekhandelketen Barnes & Nobel staat Gorman sinds vrijdag bovenaan de bestsellerslijst. Dat is bijzonder aangezien de drie boeken die iedereen wil hebben nog moeten uitkomen.



The Hill We Climb: Poems en Change Sings: A Children’s Anthem, staan beide gepland voor september. Een speciale hardcoverversie van The Hill We Climb komt na het succes van woensdag al dit voorjaar. Gorman deelde het nieuws over haar succes op Twitter en schreef dat ze dankbaar en verrast was door de reactie.



,,IK BEN UITGETELD MIJN BOEKEN ZIJN # 1 & # 2 OP AMAZON NA 1 DAG!”, schreef ze op Twitter. ,,Heel erg bedankt aan iedereen voor het steunen van mij en mijn woorden. Zoals Yeats het uitdrukte: ‘For words alone are certain good: Sing, then’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hamilton

Het gedicht van de aan Harvard University afgestudeerde dichteres trof dus veel kijkers, waaronder ook Lin-Manuel Miranda de maker van de hitmusical Hamilton. In de ochtendshow Good Morning America verraste Miranda Gorman met een videoboodschap waarin hij haar feliciteerde met haar indrukwekkende voordracht.



,,De juiste woorden in de juiste volgorde kunnen de wereld veranderen, en dat heb je gisteren bewezen met je briljante stuk. Ik ben zo ongelooflijk trots op je en ik kan niet wachten om te zien wat je hierna schrijft”, zei Miranda. ,,Blijf de wereld veranderen, woord voor woord.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

The Hill We Climb bevat een paar verwijzingen naar Hamilton, een musical waarover Gorman op CNN vertelde dat die haar hielp een spraakgebrek te overwinnen. Gorman vertelde eerder in een interview dat ze ‘dolblij’ was dat ze door het team van de vrouw van Joe Biden was uitgekozen om het gedicht voor te lezen tijdens de openingsceremonie.



,,Ik was oprecht geschokt. Ik had niet verwacht dat ze me op mijn 22ste zo’n eer zouden toevertrouwen. Ik was tegelijkertijd ook een beetje teneergeslagen en bang om zo’n gedicht te schrijven. Ik wist niet zeker of ik dit aankon, maar ik ben zo blij dat ik mijn beste beentje voor heb gezet en het heb gedaan.”

Volledig scherm Joe Biden applaudiseert voor de dichteres. © BSR Agency

Ook Nederlandse uitgeverijen hebben interesse in het uitgeven van werk van Amanda Gorman. Mo Literary Services, dat de Nederlandse vertaalrechten van Gorman bezit, meldt dat zich donderdagochtend al meerdere serieuze kandidaten hebben gemeld.



,,Vertaalde poëzie is over het algemeen in Nederland niet heel gemakkelijk te verkopen”, aldus een woordvoerder. ,,Maar Amanda Gorman vertegenwoordigt wel een nieuwe generatie die opvalt en die zeker leeftijdgenoten erg aanspreekt. Je ziet nu, na haar toespraak van woensdag, ook al hoe belangrijk sociale media kunnen zijn in het opbouwen van publiek.”



De Amerikaanse schrijfster kreeg er in een paar uur tijd honderdduizenden volgers bij op sociale media.