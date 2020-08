Ieren woedend op Eurocommissaris na ‘golfgate’ en meer corona-overtredingen

Ophef om topless zonnen op Frans strand: agenten vragen vrouwen zich aan te kleden, minister grijpt in

26 augustus In Frankrijk is ophef ontstaan, nadat drie vrouwen werden aangesproken toen ze in het bijzijn van jonge kinderen topless aan het zonnen waren. Dat gebeurde op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, een plek waar naaktrecreatie gewoon is toegestaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken verdedigt op Twitter het recht op topless zonnebaden.