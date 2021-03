Ierland in de ban van walrus ‘die zich versliep op ijsschots’

De onverwachte bezoeker zorgt voor welkome afleiding in het door corona-ellende gedomineerde nieuws. Het dier werd gespot door Muireann (5) die haar vader, Alan Houlihan, wees op de walrus terwijl ze op Valentia Island in County Kerry wandelden. ,,Ik dacht eerst dat het een zeehond was, maar toen zagen we de slagtanden”, aldus de vader in de Ierse media. ,,Hij was enorm. Hij was ongeveer zo groot als een stier of een koe, ongeveer even groot.”