Ierse politie: 'Steekpartij Dundalk was geen terreur'

,,Op dit moment kunnen wij geen aanwijzing vinden die er op wijst dat deze tragedie iets met terrorisme te maken heeft'', aldus een woordvoerder van de politie. Wat het motief van de 18-jarige verdachte is geweest, is niet duidelijk.

Willekeurig

Uit eerste onderzoek bleek dat de verdachte mogelijk naar Ierland is gereisd nadat hij in Groot-Brittannië geen verblijfsvergunning had gekregen. Hij had kortgeleden contact gehad met de immigratie-afdeling van de politie, aldus een woordvoerder van het korps. Er was toen geen aanwijzing dat hij betrokken was bij criminaliteit.