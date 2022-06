‘Iets Britser dan de Queen bestaat niet’

met Video Zeker vijftig doden bij bloedbad tijdens Pinkster­mis in Nigeriaan­se kerk

In Nigeria hebben gewapende mannen een bloedbad aangericht onder katholieke gelovigen in een kerk in Owo, in de zuidwestelijke staat Ondo. Er is sprake van zeker vijftig doden en tientallen gewonden, zo melden artsen uit de volgestroomde ziekenhuizen in de omgeving.

10:29