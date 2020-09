‘Ik stuurde m'n zoon naar de KU Leuven voor een diploma, ik kreeg een lijk terug’

Een treuriger plek om aan je eind te komen is bijna niet te verzinnen. Het is winter, het is koud (6 graden) en donker in de bossen van Vorselaar, iets ten oosten van Antwerpen. Sanda Dia zit met twee andere jongens in een kuil. Ze zijn kletsnat, er wordt geregeld water over hen heen gegooid. Het stinkt er naar visolie en braaksel. Af en toe krijgen ze wat eten toegeworpen: honden- of kattenvoer, een vetbol voor vogels, een speciale pap van allerlei etenswaren en visolie. Een van de jongens vist er zelfs een deel van een muis uit. Er gebeurt die dag en nacht nog veel meer. En aan het einde is Sanda Dia dood.