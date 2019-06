‘Illegale migranten Sea-Watch vanavond alsnog aan land bij Lampedusa’

De regering in Rome vindt dat Nederland nalatig is in de kwestie. Vicepremier Matteo Salvini windt zich al dagen op over het feit dat de Nederlandse regering zich hier niet mee bemoeit. Hij sprak vandaag zelfs van ‘een vijandige daad’. Nederland zou volgens hem een taak hebben om de migranten op te nemen of te helpen naar een ander land te gaan. Op papier is de 46 jaar oude boot een Nederlands pleziervaartuig.