Impact vulkaanuitbarsting Bali op toeristen is nog beperkt

Ook Corendon-topman Steven van der Heijden zegt dat er geen problemen zijn op de plekken waar vakantie wordt gevierd. ,,Alleen vluchten worden niet altijd uitgevoerd vanwege vulkaanas in de lucht. Vlak na asuitbarstingen wordt voor de zekerheid afhankelijk van de wind het luchtruim even gesloten.'' Voor reizigers op Bali of op tussenstation Singapore van wie de vlucht wordt uitgesteld of geannuleerd, wordt opvang geregeld, aldus Van der Heijden.



Bij uitbarstingen in het verleden zetten de autoriteiten veerboten in om toeristen naar andere eilanden met vliegvelden te brengen. De Indonesische rampenbestrijding benadrukte dit weekend dat Bali nog altijd veilig is voor toeristen, met uitzondering van een zone van 7,5 kilometer rondom de vulkaan.