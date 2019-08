Impasse rondom Open Arms ten einde: Spanje gaat migranten opvangen

Franse ministers naar stierenge­vech­ten: ‘Wij eisen ontslag’

11:39 In Frankrijk zijn drie ministers in opspraak geraakt, omdat ze aanwezig waren bij omstreden stierengevechten. Er waren demonstraties en felle debatten in de media. ‘Uw regering trekt zich helemaal niets aan van dierenrechten’, aldus oud-filmster Brigitte Bardot in een boze open brief. ‘Er moet een onafhankelijk ministerie voor dierenwelzijn komen.’