In 2000 'uitgebannen' ziekte mazelen kent 19 jaar later recorduitbraak in VS

Kim en Poetin praten vandaag vooral voor hun eigen gewin

7:54 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is gisteren in Rusland aangekomen voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de eerste keer dat de twee staatshoofden elkaar treffen, sinds Kim in 2011 de toen overleden Kim Jong-il opvolgde. De jonge Kim stak net als zijn vader in 2002 per trein de grens over.