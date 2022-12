In Antwerpen aangehouden Nederlander weer vrij

De politie trof de Nederlander zondag aan bij een 26-jarige man uit Vlissingen die zondagochtend met meerdere schotwonden werd gevonden in het centrum van de Belgische havenstad. Kort daarvoor was het slachtoffer uit een wagen met Nederlands kenteken gegooid.

De bestuurder van de auto ging er vandoor. Het voertuig is later zondag in de buurt van Middelburg teruggevonden. Hoe het slachtoffer zijn verwondingen heeft opgelopen, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk is de man op een feest geweest in de Belgische stad waar veel Zeeuwen op afkwamen, bevestigde het Belgische Openbaar Ministerie eerder. Hij raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.