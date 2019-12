In brand gestoken Indiase vrouw overleden

UPDATEDe 23-jarige Indiase vrouw die donderdag in brand werd gestoken toen ze op weg was naar de rechtbank om te getuigen tegen mannen die haar eerder zouden hebben verkracht, is aan haar verwondingen overleden. Het ziekenhuis in New Delhi waar de vrouw werd behandeld, meldt dat.

De politie heeft vijf mannen aangehouden voor het in brand steken van de vrouw. Onder de arrestanten zijn twee mannen die haar in maart dit jaar zouden hebben verkracht in het district Unnao in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh.



De zus van de omgekomen vrouw zei tegen de BBC dat haar familie voor de rechtbank blijft vechten voor gerechtigheid. Ze hoopt dat de twee mannen de doodstraf krijgen.



95 procent

De vrouw overleed vrijdag als gevolg van een hartstilstand, aldus Dr. Shalab Kumar, hoofd van de brandwondenafdeling van het Safdarjung-ziekenhuis in New Delhi. , ,95 procent van haar huid was verbrand,” zei de arts en voegde eraan toe dat ook de luchtpijp van de vrouw was verbrand en haar longen gevuld waren met ‘giftige en hete dampen’.

De vrouw had in maart aangifte gedaan bij de politie van verkrachting en beweerde dat een man haar onder bedreiging van een vuurwapen seksueel had misbruikt in 2018, zo blijkt uit documenten van de politie. De man werd daarop gearresteerd, maar vorige week op borgtocht vrijgelaten, aldus politieagent S.K. Bhagat van de politie in Lucknow in het noorden van India.