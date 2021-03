In Bulgarije prikken ze twintigers, want degenen met voorrang hebben er (nog) geen zin in

Boeing 777 maakt noodlan­ding in Moskou vanwege problemen met motor

27 februari Een Boeing 777 van de Russische luchtvaartmaatschappij Rossiya Airlines heeft vrijdagochtend om 04.44 uur plaatselijke tijd (02.44 uur in Nederland) een noodlanding moeten maken in Moskou vanwege problemen met de motor. De noodlanding komt nog geen week nadat eenzelfde toestel van het Amerikaanse United Airlines boven de stad Denver delen van een motor verloor nadat die in brand was gevlogen.