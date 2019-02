In coma geraakte tiener bevalt onverwacht van gezonde baby

De achttienjarige Ebony Stevenson uit Oldham had geen idee dat ze zwanger was toen ze zich niet lekker voelde en naar bed ging. Nadat ze een aantal epileptische aanvallen had gekregen, belde haar moeder het alarmnummer en werd ze overgebracht naar een ziekenhuis. Daar ontdekten de artsten dat Ebony in verwachting was. Vanwege de epileptische aanvallen moesten de dokters een urgente keizersnee uitvoeren om de baby ter wereld te brengen.

,,Mijn baby zien was zo surrealistisch. Het voelde alsof ik buiten mijn lichaam trad. Ik was bang dat ik geen band met mijn dochter zou hebben omdat ik geen tijd heb gehad om me op haar komst voor te bereiden en er in mijn hoofd mee bezig te zijn, maar ze is echt fantastisch. Het was heel verwarrend toen ik haar voor het eerst in mijn armen had en ook wel eng. Maar het was een prachtig moment’’, zegt Ebony over haar 'verrassingsbaby’, die ze Elodie heeft genoemd.