In Düsseldorf gearresteerde Nederlanders stalen voor een kapitaal aan dure pakketten

Twee Nederlanders zijn donderdag in Düsseldorf op heterdaad betrapt tijdens het bestelen van pakketbezorgers. De mannen, 23 en 49 jaar oud, haalden de pakketten uit de busjes van bezorgers en stopten ze in hun eigen auto. Ze zijn gearresteerd. Daarbij verzette vooral de oudste man zich hevig. Ze zouden al veel vaker hebben toegeslagen en voor een ‘bedrag met zes cijfers’ hebben buitgemaakt.

Düsseldorf wordt al sinds november geteisterd door pakketdiefstallen in de omgeving van de Köningsallee, de belangrijkste winkelstraat van de stad in Noordrijn-Westfalen. De politie had al 51 meldingen binnengekregen van diefstal van soms zeer dure spullen. Donderdag trokken twee mannen in een auto met Nederlands kenteken de aandacht. Ze hielden de busjes die in de buurt van de dure winkels van de Königsallee hun spullen uitlaadden wel érg goed in de gaten.

De politie zag hoe een van de mannen op de laadruimte van een transportbusje stapte. De andere zette de auto vast in beweging naar een plek in de buurt van het busje. Toen de andere man met drie pakketten in zijn hand weer uit het busje stapte, greep de politie in. De oudste van de twee verzette zich hevig bij zijn arrestatie.

De politie in Düsseldorf houdt de mannen verantwoordelijk voor meerdere diefstallen. In eerste instantie werd gedacht aan een buitgemaakt gedrag ‘met vijf cijfers’, maar inmiddels is daar een cijfertje bijgekomen. Volgens de Duitse opsporingsdiensten hebben de twee ook in andere grote steden toegeslagen, ook buiten Noordrijn-Westfalen. Een exact bedrag noemt de politie niet, maar het is dus een bedrag met zes cijfers.