In elkaar geslagen Praagse ober Mirek (36) kan maanden niet werken

Stefan Savic is er kapot van. ,,Mirek is een van onze beste krachten. Hij werkt hier al acht jaar. Een dappere man ook. Achter hem zaten oudere gasten uit Zwitserland. Die beschermde hij. Wat er gebeurd is, hebben we echt nog nooit meegemaakt in de 24 jaar dat we hier zitten. Ik ben vandaag nog bij Mirek geweest. Er was ook vrees voor inwendige bloedingen, maar die zijn er gelukkig niet. Mirek is stabiel. Maar vooral zijn oogkas is heel erg beschadigd. Hij kan iets zien, maar het is heel erg gezwollen. De artsen doen alles voor hem en zijn gezin, hij heeft een zoon van drie, om hem helemaal te laten herstellen. Hij ligt nog wel even in het ziekenhuis.''