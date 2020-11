In Ierland lopen ze al weg met ‘hun Joe Biden’

Als er één land torenhoge verwachtingen heeft van de nieuw gekozen Amerikaanse president dan is dat Ierland. En Joe Biden koestert op zijn beurt zijn Ierse roots. De Ierse folkvioliste Patricia Treacy is uitgenodigd voor zijn inauguratie in januari.

In Ballina, aan de Ierse westkust, kunnen ze er geen genoeg van krijgen. Vlaggen, muurschilderingen en andere hommages aan Joe Biden maken nog steeds duidelijk dat hij dé lokale trots is. ‘Onze man in het Witte Huis’, zeggen ze rond de markt. Vooral de familie Blewitt loopt tegenwoordig met de borst vooruit door het 10.000 inwoners tellende stadje in het graafschap Mayo.

Want de Blewitts zijn bloedverwanten, de verre neven en nichten van de nieuwe Amerikaanse president. Edward Blewitt was Bidens betovergrootvader van moederskant. Hij groeide aan het begin van de negentiende eeuw op in Ballina, aan de monding van de rivier Moy, bekend om zijn zalmvisserij. Tegenwoordig is het stadje bij Ieren gekend als de geboorteplaats van Mary Robinson, de eerste vrouwelijke president van het land. Maar tijdens de beruchte aardappelhongersnood (1845-1850) heerste er in stad en streek diepe ellende. Edward Blewitt voer net als honderdduizenden landgenoten genoten naar de overzijde van de oceaan in de hoop op een beter leven. Hij kwam terecht in Pennsylvania in het stadje Scranton, de geboorteplaats van Joe Biden.

Roots

Volgens een recent onderzoek zouden er 32 miljoen Amerikanen zijn met Ierse roots. De Ierse lobby in de Verenigde Staten is groot. Na John F. Kennedy wordt Joe Biden al de meest Ierse president van de Verenigde Staten genoemd. Hij komt er regelmatig. Vier jaar geleden nog met een flink deel van zijn familie om de Ierse banden aan te halen. Biden heeft ooit gezegd dat Ierland ‘in zijn ziel staat geschreven’.

Volledig scherm Het straatbeeld in Ballina wordt behoorlijk gekleurd door de nieuwe held: Joe Biden. © AFP

De verkiezing van de nazaat van Edward Blewitt betekent een enorme opluchting voor de Ierse regering. Die had weliswaar de volledige steun van de EU in de lastige onderhandelingen over Brexit, maar het was toch opboksen tegen het duo Donald Trump-Boris Johnson die beiden naar een harde Brexit neigden. En dat ziet Ierland helemaal niet zitten.

Probleem in dat scenario wordt dan de landgrens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Na dertig jaar burgeroorlog werden moeizame vredesgesprekken in 1998 bezegeld met het zogeheten Goede Vrijdag-Akkoord. Er kwamen allerlei samenwerkingsvormen en mede door de EU-gefinancierde grensoverschrijdende projecten tussen het katholieke zuiden en het overwegend protestantse noorden maar die lopen nu gevaar als het tot een harde grens komt tussen de beide Ierlanden. Extremisten willen niets liever dan het oude vuur weer aanwakkeren.

‘Ik ben Iers’

Naar verluidt heeft Joe Biden in een eerste telefoongesprek met Boris Johnson duidelijk gemaakt dat Brexit nooit ten koste mag gaan van vrede op het Ierse eiland. De twee liggen elkaar ook niet zo goed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst voor de Ierse achterban noemde Biden Johnson ooit plagend een ‘fysieke en emotionele kloon van Donald Trump’. Hoe Biden erin staat bleek recent toen een Britse verslaggever hem aanschoot. ‘Waar bent u van?’, vroeg Biden. ‘BBC’, antwoordde de journalist. Biden, met een grote glimlach: ,,Ik ben Iers” en liep door. De Britse Brexit-nationalist Nigel Farage maakte daar in een tweet van dat Biden het Verenigd Koninkrijk ‘haatte’.

Een overenthousiaste Ierse commentator denkt nog steeds dat zijn land een soort Eurojackpot heeft gewonnen met de begrijpende en praktiserend katholiek Joe Biden. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney weet dat de nieuwe Amerikaanse president ,,zowel emotioneel als politiek” dicht bij Ierland staat. ,,Joe Biden begrijpt de complexiteit van de Ierse politiek in het noorden en in het zuiden en de complexiteit van de Ierse relatie met het Verenigd Koninkrijk”.

Volgens voormalige Ierse en Amerikaanse diplomaten moeten de Ieren zich ook weer niet al te rijk gaan rekenen. Biden mag dan een groot zwak hebben voor zijn groene roots; zijn prioriteiten hebben toch meer te maken met geopolitieke afwegingen dan met een culturele achtergrond, zo schrijft Amerikaanse blad Foreign Magazine. In Ballina gaat het feestje ondertussen door. Joe Blewitt (41),loodgieter en trotse achterneef van Biden liet zich graag interviewen door de Amerikaanse NBC News. ,,Hij is echt fatsoenlijk, een geweldige vent voor Amerika en hij is er eentje van ons”.