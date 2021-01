In Kroatië trilt de aarde door: ‘Mijn huis ging gewoon liggen, in 5 minuten was het klaar’

De 69-jarige Blaz Aleksic heeft een engeltje op zijn schouder. Dinsdag was de tweede keer in zijn leven dat hij bij een aardbeving ternauwernood aan de dood ontsnapte. Hij was in zijn woning in het Kroatische stadje Petrinja in het gebouw waarin hij ook een winkel had, toen het plotseling hevig begon te schudden. Dat had hij eerder meegemaakt: bij een aardbeving toen hij 18 was, in de Bosnische stad Banja Luka niet ver van Petrinja vandaan.