In Leiden werd Bush als een popster onthaald - en zoende hij de kaasmeisjes

Tot 17 juli 1989 had Nederland alleen maar Amerikaanse presidenten over zien vliegen, onderweg naar Bonn, Parijs of Londen. Maar die maandagochtend, om 10.08 uur, landt toch echt de beroemde Air Force One op Schiphol. Koningin Beatrix en Prins Claus zijn speciaal eerder teruggekomen van vakantie. Geflankeerd door een erewacht van alle krijgsmachtonderdelen, die 21 saluutschoten laat horen, staan ze George Bush en zijn vrouw Barbara op te wachten. ,,Fris en jeugdig, als een echte all American boy, stapte hij uit zijn vliegtuig, stralend naar alle kanten’’, beschrijft een verslaggever van het Reformatorisch Dagblad de Amerikaanse president.