In regio van Émile (2) raakte in 1989 de 3-jarige Yannis vermist: ‘Het roept nare herinneringen op’

Yannis verdween op 2 mei 1989 in Ganagobie, een dorp met ruim negentig inwoners, toen hij met zijn broers aan het spelen was op een paar meter van hun huis. De jongen werd nooit gevonden en er was ook geen verdachte. Toen het drama zich voordeed, was de huidige burgemeester van het dorp gemeentesecretaris en nauw betrokken bij het onderzoek. ,,Het roept nare herinneringen op”, aldus burgemeester Sylvie Belmonte.

Net zoals in Le Vernet stond toen ook iedereen in het dorp paraat om te helpen zoeken naar de peuter. De jongen bleef echter onvindbaar en er was geen enkele aanwijzing. De kleren die Yannis droeg op het moment van zijn verdwijning, werden pas een jaar later gevonden in een bos. In het gebied vonden tijdens de zoekacties ook opgravingen plaats. Of hij ontvoerd was, hebben de onderzoekers nooit kunnen achterhalen.

Het is een zwarte pagina in de geschiedenis van het dorpje. ,,Het is een echt drama, we praten er nog steeds over”, zei Sylvie Belmonte tegen de nieuwszender BFMTV. Toen ze het nieuws opving van Émile nam ze meteen contact op met haar ambtgenoot in Le Vernet. ,,We denken veel aan de familie van de kleine Émile, net zoals we denken aan de mama van kleine Yannis”, vertelde Belmonte ontroerd aan de Franse nieuwssite. ,,We hopen dat dit kleine kind wordt gevonden, maar hoe meer dagen verstrijken, hoe ingewikkelder het wordt.”

Ondertussen gaat de zoektocht naar Émile - zes dagen na zijn verdwijning - onverminderd door.

Decreet verbiedt toegang tot het dorp

Ondertussen gaat de zoektocht naar Émile - zes dagen na zijn verdwijning - onverminderd door. Alle binnengekomen tips (zo'n 1500 in totaal) worden doorgenomen en burgemeester François Balique heeft een decreet uitgevaardigd dat de toegang tot Le Vernet verbiedt. Dit om ‘de inwoners en het gezin met rust te laten’. De maatregel geldt tot en met maandagavond. ,,De inwoners van het dorp zitten zelf in onzekerheid, twijfel en angst”, aldus de burgemeester van Vernet, die vreest voor ‘kwaadaardig toerisme'.

Gevraagd naar de familie van Émile noemt de burgemeester deze ‘een hele normale, zeer hechte familie’ ,,Een prachtige familie die volop deelneemt aan het dorpsleven”, voegde hij eraan toe. ,,Emile is een van onze kinderen. Hij kwam elke dag naar het gemeentelijk zwembad.” De onderzoekers laten weten dat alle opties - waaronder ook het criminele spoor - nog steeds tot de mogelijkheden behoren voor de verdwijning van de Franse peuter.

Choquerende karikatuur

Een cartoon van Charlie Hebdo afgelopen woensdag op Twitter veroorzaakt veel commotie. Het Franse satirische blad deelde eerder deze week een karikatuur van de tweejarige Émile. ,,Het spelletje van de zomer: waar is Émile? Hier alvast een tip: ezels houden erg veel van paardenbloemen”, zo staat er bij een portret van de peuter geschreven.

‘Jullie zijn uitschot’, reageert iemand op Twitter. ‘Onfatsoenlijk, er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden', klinkt het verder. ‘Vinden jullie dit nu echt grappig?’, vraagt een ander zich af. ‘Charlie is altijd al zo geweest, maar het is foute timing. Het toont geen respect voor de familie, die momenteel door een hel gaat’, reageert iemand anders.

