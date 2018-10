In Singapore vliegen de luchttaxi's in 2019 al rond

Niet langer in de file staan of een metro moeten pakken, maar met een vliegende taxi zonder bestuurder binnen de kortste keren aankomen op je bestemming. Het klinkt als een scene uit een science-fiction film, maar in Singapore wordt het werkelijkheid. Eind 2019 gaat het Duitse bedrijf achter de Volocopter boven het centrum van de stad meerdere tests doen met het hightech vervoersmiddel. Ook worden openbare demonstratievluchten gehouden. Daarvoor heeft het bedrijf de goedkeuring van onder meer het Ministerie van Transport al binnen.



Wie de Volocopter voor de eerste keer ziet, zal snel de vergelijking maken met een helikopter. Toch is de technologie compleet anders. Volocopters zijn namelijk uit de kluiten gewassen drones, waarin twee passagiers kunnen plaatsnemen. Een bestuurder is in de luchttaxi niet nodig. De Volocopter kan vanaf de grond worden bestuurd of zelfs autonoom vliegen.



Het apparaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik in drukke steden. Het werkt op elektriciteit, maakt amper geluid en kan verticaal opstijgen en landen. De luchttaxi kan bij een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur tot 30 minuten vliegen.