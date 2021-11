In Spanje gezochte Nederlanders besmet in natuurpark, riskeren enorme boete

zoektochtDe opsporingsautoriteiten in het westen van Spanje zijn al de hele week naarstig op zoek naar een groep Nederlandse toeristen die ervandoor is gegaan nadat een deel van hen positief testte op het coronavirus. De Nederlanders moesten zichzelf verplicht isoleren in hun accommodatie, maar vertrokken met de noorderzon. Op het negeren van de quarantaineregels staat een boete die kan oplopen tot 60.000 euro. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet betrokken bij de zoektocht, laat een woordvoerder weten.

De Nederlandse familie of vriendengroep, van wie de identiteit vooralsnog onbekend is, verbleef de afgelopen week in een vakantiehuis in het 1300 inwoners tellende Navas del Madroño, op ongeveer een half uur rijden van de Portugese grens. Zeker vijf Nederlanders testten afgelopen dinsdag positief op het coronavirus. Dat gebeurde na een bezoek aan nationaal park Monfragüe, een van de vijftien nationale parken van Spanje.

Van de gezondheidsdienst kregen de Nederlanders nadien te horen dat ze tien dagen verplicht in quarantaine moesten om zichzelf en anderen te beschermen. Dat zouden ze doen in een vrijstaand plattelandshuis buiten de stad, maar tot ergernis van de autoriteiten vertrokken de Nederlanders vermoedelijk met de auto en is hun huidige verblijfplaats sindsdien onbekend.

Quote We zijn één stap verwijderd van het opnieuw uitbreken van het coronavi­rus José María Vergeles, Spaanse minister van Volksgezondheid en Sociaal Beleid

Internationaal alarm

De regioregering heeft een internationaal alarm verspreid en het ministerie van Gezondheid ingelicht, zegt de burgemeester tegen Antena 3. Hij noemt het ‘surreëel’ dat de groep er vandoor lijkt te zijn gegaan. Een aan de lokale overheid verbonden gezondheidsdeskundige spreekt van een ‘zeer ernstige overtreding’ van de coronaregels. Vooralsnog zijn geen foto’s of namen van de Nederlanders verspreid. Het is niet duidelijk of de autoriteiten hierover nadenken. Het waarschuwingsbericht is in elk geval op tv uitgezonden.

De Spaanse minister van Volksgezondheid en Sociaal Beleid José María Vergeles vreest dat de groep Nederlanders voor een flinke corona-uitbraak in de westelijke regio Extremadura kan gaan zorgen. Hij roept inwoners op zich aan de geldende hygiënemaatregelen en coronaregels te houden. ‘We zijn één stap verwijderd van het opnieuw uitbreken van het coronavirus’, zegt Vergeles in een landelijke krant.

,,Ik maak me zorgen over de snelheid en ongecontroleerde groei van het virus dat momenteel opnieuw in ons land plaatsvindt. Of we houden ons als land aan de regels óf het heeft zometeen consequenties en dan zit iedereen in Spanje met kerst binnen.”

Met de auto

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten ‘niet bekend te zijn met deze casus’. Ook is er door de Nederlanders geen consulaire hulpvraag ingediend. Een woordvoerder wil inhoudelijk niet reageren op de overtreding, maar wil wel in zijn algemeenheid benadrukken dat alle Nederlanders in het buitenland zich aan de geldende maatregelen moeten houden.

Over de precieze omvang van de groep is in de Spaans media overigens veel verwarring. De meeste Spaanse kranten maken melding van veertien Nederlanders. Het grote Spaanse medium El Mundo stelt echter dat het om acht Nederlanders gaat, van wie er één zou zijn achtergebleven. Ook zou er nog een Spanjaard betrokken zijn.

Het vermoeden bestaat dat de Nederlanders het land al lang en breed hebben verlaten. Dat moet volgens de gezondheidsminister dan wel met de auto zijn gebeurd. Door het waarschuwingsbericht lukt het de Nederlanders niet meer om langs de paspoortcontrole op de luchthavens te komen, verwacht hij. De groep wordt gezocht vanwege het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

Relatief weinig besmettingen

Het vasteland van Spanje (ruim 50 miljoen inwoners) is een grote uitbraak vooralsnog bespaard gebleven in de huidige coronagolf, die veel Europese landen momenteel overspoelt. Gemiddeld raken er dagelijks iets meer dan 4000 mensen besmet, een fractie ten opzichte van de cijfers in Nederland. Voorlopig is er nog geen sprake van een forse toename van het aantal coronapatiënten.

Spanje behoort tot de landen in Europa waar de vaccinatiegraad het hoogst is. Ruim 80 procent van de volwassen inwoners heeft beide prikken gehad. Zo'n zes procent heeft inmiddels een booster (derde prik) ontvangen.

Het reisadvies voor Spanje is op dit moment grotendeels geel.

