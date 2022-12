In ‘Su’ gaat het leven gewoon door, ‘historische’ excuses of niet

'Mijl­paal' tegen uitsterven­de natuur: bijna een derde van de aarde wordt beschermd gebied

Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud. Dat heeft de voorzitter van de top in het Canadese Montreal bekendgemaakt. Onderdeel van de afspraak is dat over zeven jaar zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. Natuurorganisaties zien positieve punten in het akkoord, maar juichen niet te hard zolang het ‘enkel op papier’ geregeld is.

11:35