'Inbraakmilitair' houdt zich 5 maanden schuil in tentje voor politie

,,Bij een van de inwoners heeft hij maar liefst acht keer ingebroken'', zegt burgemeester Claudie Memin tegen regionale Franse media. ,,Ze hadden zelfs tralies voor hun ramen geplaatst en hij kwam toch weer binnen. Echt we zijn de gendarmes dankbaar dat ze die vent eindelijk te pakken hebben.''

'Die vent', dat is een 51-jarige oud-militair uit Engeland. Tijdens zijn opleiding heeft hij in ieder geval goed opgelet, want maar liefst vijf maanden wist hij uit handen te blijven van de Franse gendarmes. En toch verbleef hij tot afgelopen dinsdag in de nabijheid van Surin. Hij had zich verschanst in een tent, en die hele installatie bijna perfect verstopt in de bosjes, minder dan vijftien meter van de weg. Het smalle pad dat naar zijn tent leidt, had hij met wat takken bijna ondoordringbaar gemaakt.

Vrije voeten

Het verhaal van de Engelsman begint in april 2017. Toen werd hij voor de eerste keer gearresteerd. Op zijn fietsje had hij in de provincie Vienne een dikke veertig inbraken gepleegd. In januari van dit jaar werd hij voor die feiten tot een celstraf van 15 maanden veroordeeld.

Maar omdat hij zijn proces op vrije voeten mocht afwachten, nam hij uiteraard de kuierlatten. En dook, naar nu blijkt, dus onder bij het plaatsje Surin. Vanaf die veroordeling begonnen de inbraken opnieuw. ,,Hij hield het blijkbaar goed bij, wanneer mensen hun vakantiehuis verlieten. Want juist dan sloeg hij toe'', zegt burgemeester Memin.

Witte bonen in tomatensaus met mosterd

Gedurende de vijf maanden leefde hij van de blikken witte bonen in tomatensaus met mosterd, die hij stal uit de voorraadkasten van de tweede huizen in de omgeving. Maar hij beperkte zich niet tot voedsel en drank. Want ook een computer, een iPad, een verrekijker, juwelen en andere kostbaarheden nam hij mee naar zijn tent, die door de gendarmes uit het nabijgelegen Civray 'een grot van Ali Baba' werd genoemd. Opmerkelijk feitje: de Engelsman had ook een accu gestolen, waarop hij een televisie had aangesloten. Zo kwam hij de lange winteravonden door.

,,In zekere zin hebben we wel bewondering voor hem'', zegt Benjamin Duval van de gendarmerie. ,,We zijn zeker 300 uur in de afgelopen vijf maanden naar hem op zoek geweest. Hij wist steeds door de mazen van het net te glippen.'' De Franse politie gaat nu op zoek naar de eigenaren van de zeker 200 waardevolle objecten, die in en bij de tent van de Engelsman gevonden zijn. ,,Want niet iedereen heeft aangifte gedaan. Daarvan zijn we overtuigd'', aldus Duval.



En de Engelsman? Die zit nu voorlopig achter slot en grendel. Eerst 15 maanden, waartoe hij al was veroordeeld in januari. En in die tussentijd moet hij voorkomen voor de serie inbraken van de afgelopen maanden. ,,Ik denk dat we hem voorlopig niet meer in Surin zien'', aldus de opgeluchte burgemeester.