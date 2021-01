India huilt: 10 pasgeboren baby's omgekomen bij vuurzee in ziekenhuis

Een grote brand in een ziekenhuis in India dompelt het land in diepe rouw. Zeker tien pasgeboren baby’s overleefden de vuurzee niet. Sommige slachtoffers waren slechts een paar dagen oud.

In het Zuid-Aziatische land heerst grote verslagenheid. ,,Dit is een hartverscheurende tragedie”, stelt premier Narendra Modi. In de afgelopen maanden zijn er in diverse Indiase ziekenhuizen meerdere grote branden uitgebroken. Autoriteiten eisen een uitgebreid onderzoek naar de brandveiligheid van medische centra in het land.

Wat gebeurde er?

Het vuur brak zaterdagochtend uit op de kraamafdeling van Bhandara District Hospital, een ziekenhuis in de westelijke staat Maharashtra. Ooggetuigen stellen dat het vuur razendsnel om zich heen greep en dat de afdelingen binnen enkele minuten zwart stonden van de rook.

Desondanks lukte het de verplegers om zeven pasgeboren kinderen te vinden en deze in veiligheid te brengen. Tien andere kinderen, van wie de oudste slechts drie maanden oud was, overleefden het drama niet. Zij stierven aan de gevolgen van verstikking, stelt een arts inThe Guardian.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Hartverscheurende tragedie’

Door kordaat optreden van de hulpdiensten is vermoedelijk een nóg erger drama voorkomen. Zo wist de brandweer te voorkomen dat de brand naar andere delen van het ziekenhuis kon overslaan. Alle andere patiënten van die afdelingen konden daarom op tijd in veiligheid worden gebracht. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Minister van Volksgezondheid Rajesh Tope vermoedt dat er sprake was van kortsluiting, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen.

De dodelijke brand slaat in India in als een bom. ,,Hartverscheurende tragedie in Bhandara, Maharashtra, waar we kostbare jonge levens hebben verloren”, schreef premier Narendra Modi op Twitter. De Indiase minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah, zei dat hij ‘onbeschrijflijk veel pijn had’ door het ‘onherstelbare verlies’. Minister van Defensie Rajnath Singh zei dat hij ‘diep bedroefd’ was door de sterfgevallen en wenste de nabestaanden veel sterkte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brandveiligheid

Door het drama is de discussie rondom de brandveiligheid in de ziekenhuizen in India weer opgelaaid. In de afgelopen maanden zijn er diverse branden geweest, zoals in augustus vorig jaar in een ziekenhuis in Ahmedabad, waarbij acht coronapatiënten om het leven kwamen. Nog eens vijf coronapatiënten stierven in november bij een brand in een kliniek in Rajkot. In 2011 vond een van de grootste dodelijke branden plaats, toen stierven negentig mensen bij een inferno in een ziekenhuis in Kolkata.

Als gevolg van alle incidenten roept de Hoge Raad op tot onderzoek naar de veiligheid in ziekenhuizen. Voor de nabestaanden van het drama in Bhandara District Hospital wordt een schadevergoeding voorbereid. De staat zal ook de begrafeniskosten voor haar rekening nemen. ,,Wie zich aan deze brand schuldig heeft gemaakt, zal niet worden gespaard’, waarschuwt minister Tope. ,,We moeten ervoor zorgen dat dergelijke incidenten zich niet meer voordoen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.