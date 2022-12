Indiaas jongetje (8) al twee dagen vast in 120 meter diepe put: race tegen de klok voor hulpverleners

In India doen hulpdiensten al twee dagen lang verwoede pogingen om een jongetje uit een 120 meter diepe waterput te halen. De 8-jarige Tanmay Sahu viel dinsdagmiddag in het gat en zit sindsdien vast.

Op beelden op lokale en sociale media is te zien hoe hulpverleners rond de put staan en het publiek op afstand wordt gehouden. Een touw verdwijnt in de opening van de waterput. Daarnaast is een graafmachine bezig een diepe kuil te graven. Wellicht kan daarna via een tunnel de plek waar het jongetje in de put zit worden bereikt.

Tanmay Sahu was dinsdagmiddag met vriendjes aan het spelen bij een boerderij in de omgeving van Betul, in het midden van India, toen hij rond 17.00 uur in de waterput viel. Sindsdien zit hij op zo'n zestien meter diepte vast in de tunnel, met zijn armen omhoog gericht. ,,Mijn 12-jarige dochter zag hem en vertelde me dat hij in de put was gevallen. We haastten ons er meteen heen’’, zo vertelde vader Sunil Sahu eerder in lokale media. ,,Hij ademde en we luisterden naar het geluid dat hij maakte in de put.’’

De reddingsdiensten werden opgeroepen. Zij kwamen in de loop van de nacht ter plaatse en werkten sindsdien onafgebroken aan de redding van de jongen.

Geen geluid

De reddingswerkers pompen zuurstof in de put voor het kind. Over zijn toestand is nog veel onduidelijkheid, omdat ze niet bij hem kunnen. Tanmay maakt geen geluid meer, dus mogelijk heeft hij het bewustzijn verloren. Hoewel de autoriteiten gisteren de hoop uitspraken ‘binnen twee à drie uur’ een reddingspoging te kunnen ondernemen, bleek dat ijdele hoop. Stenen en modder in de put maakten dat de reddingsactie langer duurt. Eerder lukte het al niet om de jongen met een touw uit de waterput te trekken, zo melden lokale media.

Shivraj Singh Chauhan, de premier van de Indiase deelstaat Madhya Pradesh waar het ongeval plaatsvond, plaatste dinsdagavond al een reactie op Twitter: ‘Ik heb het lokale bestuur gevraagd om de nodige maatregelen te nemen. Ik sta in voortdurend contact met de autoriteiten. Het reddingsteam probeert het kind te redden. Ik bid voor zijn welzijn en dat dat lukt'.

Vaker

Vanwege watertekorten leggen boeren in India wel vaker waterputten aan om hun akkers te kunnen besproeien. Als de putten later toch droogvallen, worden ze niet altijd volgestort of afgedekt, met alle risico’s van dien. Volgens de BBC gebeurt het in India vaker dat er kinderen in drooggevallen waterputten terechtkomen. In juni van dit jaar werd een 11-jarige dove jongen na vier dagen gered uit een put in India.

Het ongeval doet ook denken aan het overlijden van de 2-jarige Julen. Het Spaanse jongetje viel in 2019 in een drooggevallen put. Na een dagenlange reddingsactie, waarbij het hele land meeleefde, werd Julen levenloos uit de put gehaald.

In februari van dit jaar overleden in Marokko en Afghanistan ook kinderen na een val in een waterput: voor Rayan en Haider kwamen de reddingsacties ook te laat.

