Indiase rechter: falend coronabeleid is strafbaar

Indiase coronavari­ant is in Nederland, viroloog Koopmans spreekt van ‘topje van ijsberg’

26 april Het vliegverbod voor passagiers uit India dat maandagavond ingaat, kan de coronavariant die daar rondgaat niet meer buiten de deur houden. Die is namelijk al hier. In Nederland is de mutatie tot nog toe twee keer opgedoken in de zogeheten kiemsurveillance. Als een virusvariant in die steekproef uit positieve testen opduikt, is dat ‘het topje van de ijsberg’, zegt viroloog Marion Koopmans. Ook in andere Europese landen is variant B.1.617 al herhaaldelijk waargenomen.