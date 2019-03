Indonesië vreest voor nog 100 vermisten na instorten illegale goudmijn

Jodie (17) werd zomaar doodgesto­ken: ‘Het mes zat nog in haar toen ik reanimeer­de’

De politie in Londen is wanhopig op zoek naar getuigen van de steekpartij waarbij vrijdag de 17-jarige Jodie Chesney om het leven kwam. Het meisje werd zonder aanleiding doodgestoken terwijl ze met vrienden in een park zat. Buurtbewoonster Teresa probeerde haar te reanimeren. ,,Het mes zat nog in haar toen ik hartmassage gaf.''