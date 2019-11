Indonesische religieuze leider krijgt stokslagen voor ‘knuffelen’ van getrouwde vrouw

De 46-jarige man had als medewerker van een religieuze raad in de provincie Atjeh, op het eiland Sumatra, geholpen bij het formuleren van de strenge shariawetten, waaronder lijfstraffen voor overspel. Hij is de eerste religieuze leider die in het openbaar wordt bestraft sinds die sharia daar is ingevoerd in 2005.



Het toedienen van stokslagen is een gebruikelijke straf in het conservatieve Atjeh als het aankomt op buitenechtelijke seks, homoseksualiteit of het drinken van alcohol. Mensenrechtenorganisaties hebben de lijfstraffen veroordeeld als ‘inhumaan’ en ‘wreed’ en de Indonesische president Joko Widodo riep onlangs op tot het beëindigen ervan.