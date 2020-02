Indrukwekkend eerbetoon van Belgische agenten aan overleden politiehonden Drago en Blue

De verslagenheid is niet alleen in het dorpje Knokke groot. In alle politiezones is het overlijden van de twee viervoeters hard aangekomen. Tijdens de ceremonie werd muziek afgespeeld, brandde een kaarsje en stond een foto bij de urnen van Drago en Blue. De woorden van baasje Bjorn wekten heel wat emotie op bij de aanwezigen. ,,Mijn maatjes, wat hadden we nog veel plannen. Bedankt voor jullie inzet. Jullie waren mijn perfecte team”, liet Bjorn voorlezen. ,,Elke werkdag begon met een knuffel in de kennel. Ik kwam tussen jullie staan en jullie legden allebei je kopje op mijn schouder. Ook zaterdagavond begonnen we zo aan onze shift. Het was ons ritueel.”

Wie de hondengeleiders spreekt, weet dat de viervoeters zoveel meer zijn dan alleen een nummer. ,,Het waren de soulmates van Bjorn. De band tussen de hond en begeleider is uniek. Ze gaan door elkaar door het vuur en vullen elkaar aan”, sprak korpschef Steve Desmet de aanwezigen toe.

,,Wat we vorig weekend meemaakten, is een nachtmerrie. Onmiddellijk beland je in een rollercoaster van emoties. Een gevoel van diep verdriet. Aan de ene kant ben je natuurlijk opgelucht dat Bjorn en Bart de crash heelhuids overleefden, maar tegelijk verloren we wel twee collega’s. Björn is zijn twee soulmates kwijt, zijn beste vrienden, zijn familie.”

Volledig scherm De Belgische politie heeft afscheid genomen van politiehonden Drago en Blue, van hondenbegeleider Bjorn. © Benny Proot

Daarna bracht de politieman een individuele ode aan zijn twee trouwe viervoeters. ,,Drago, mijn makker, mijn vriend. Wat hebben we samen veel meegemaakt. Het was met ups en downs, maar we waren er altijd voor elkaar. We bleven altijd bij elkaar. Werden hechter en hechter. Tot niemand ons kon scheiden. Samen begonnen we ook aan de opleiding tot politiehond en hondengeleider. Onze droom. Samen zijn we gegroeid en bereikten we die droom”, had Bjorn opgeschreven.

,,Drago, mijn rots, mijn beschermer. Je was altijd alert. Klaar om erin te vliegen als iemand slechte bedoelingen had. Maar ook zo sociaal voor iedereen die het goed met je voorhad.”

Ook voor Blue, de jongste van de twee honden, had de hondenbegeleider mooie woorden klaar. ,,Mijn lieve, kleine Blue. Mijn oogappel, mijn verzorger, mijn vriendin. Elke dag bracht je een glimlach op mijn gezicht. Met je zotte kuren, met je Bambi-ogen. Je was nog zo jong, maar toonde zoveel gedrevenheid. Wat was ik trots toen de opleiding tot drugshond begon. Wat was je goed bezig met je kleine neus.”

Volledig scherm De urnen van Drago en Blue. © Benny Proot

Erehaag

Na de ceremonie vormden collega’s uit Vlaanderen samen met hun honden een erehaag. Sommigen konden hun tranen amper bedwingen. ,,Logisch”, zegt collega Kenneth Verlinden. ,,De band tussen hond en geleider is uniek. Je start samen vanaf het moment dat de puppy acht weken is. We zijn dag en nacht bij elkaar. Besef ook dat je als hondengeleider meestal alleen op pad bent. Onze collega is simpelweg de diensthond. Elke hondengeleider begrijpt hoe immens groot het verdriet van Bjorn nu moet zijn”, aldus Kenneth.

De urnen van Drago en Blue zullen een plaats krijgen bij Bjorn thuis.

Volledig scherm De Belgische politiehonden Blue en Drago, die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk. © RV

