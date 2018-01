Inlichtingendiensten hadden IS-leider Al-Baghdadi drie keer bijna te pakken

Drie keer de afgelopen 18 maanden hadden inlichtingendiensten IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi op de korrel. Maar ook drie keer kwamen ze net tijd te kort om een gevechtsvliegtuig op de Most Wanted Man on Earth af te sturen. De terroristenleider heeft vooralsnog het ineenstorten van zijn eigen kalifaat overleefd.

De IS-leider heeft zich al jaren niet in het openbaar vertoond, hij weet dat hij een voornaam doel is voor zowel de Westerse coalitie, de Koerden en de Syrische leider Assad en diens Russische bondgenoten. Om te voorkomen dat er een straaljager boven zijn hoofd opduikt, reist al-Baghdadi incognito en vermijdt hij communicatie via mobiele telefoons. Als de leider daar zelf al niet aan denkt, zijn het wel zijn veiligheidsmensen die hem erop wijzen.

Toch beschrijft het Britse dagblad The Guardian, op basis van meerdere (anonieme) inlichtingenbronnen, drie momenten waarop de IS-leider plots in het zicht van zijn vijanden kwam. Zo zou hij op 3 november 2016 in een klein dorpje vlakbij het Iraakse Mosul het veiligheidsprotocol hebben doorbroken en 45 seconden lang door een portofoon hebben gesproken. Hij riep zijn strijders op stand te houden in het op dat moment belegerde Mosul.

'We hoorden opeens zijn stem'

Een senior officier van een Koerdische veiligheidsdienst vertelde The Guardian hoe spionnen van de dienst plots de stem van de meeste gezochte terrorist op aarde hoorde. ,,Na 45 seconden namen zijn bewakers de portofoon van hem af. Ze beseften zich wat hij zojuist had gedaan."



Maar voordat de informatie door kon worden gegeven aan de gevechtspiloten van de Coalitie, was al-Baghdadi alweer weggehaald door zijn veiligheidsofficieren. Ook twee andere keren, waarvan eentje eind vorig jaar, was de tijd te kort om toe te slaan.

De man die in 2014 hoogstpersoonlijk het kalifaat uitriep vanuit de grote moskee van Mosul is de afgelopen jaren meerdere keren dood verklaard. Dat hij in 2015 zwaargewond raakte, lijkt zeker, maar dood is hij allerminst, stellen inlichtingenbronnen. In hoeverre hij nog leiding geeft aan (de restanten van) IS is onduidelijk. Veel van de leiders van de terreurgroep zijn de afgelopen maanden gedood door luchtaanvallen.