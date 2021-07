Inmiddels 36 doden geteld na instorting flatgebouw Florida

VIDEO Restant van ingestort flatgebouw Miami tot ontplof­fing gebracht

5 juli Het deel van het ingestorte appartementencomplex in Florida dat nog overeind stond, is zondagavond (lokale tijd) gesloopt. Dat moest omdat gevreesd werd dat ook dit gedeelte anders in zou storten. Reddingswerkers hopen nu beter toegang te krijgen tot delen van het gebouw die nog niet doorzocht konden worden, zoals de garage.