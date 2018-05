Insecten teisteren Taj Mahal; toeristen zien groen en geel

Het witte marmer waaruit de Taj Mahal, in het Perzisch Paleis van de Kroon geheten, is opgetrokken, heeft door de eeuwen heen veel van zijn glans verloren. Het hooggerechtshof neemt nu de touwtjes in handen. ,,We weten niet of u de kennis wel in huis heeft, maar zelfs als u over de expertise beschikt, maakt u er geen gebruik van’’, klinkt het vermanend. ,,Of het interesseert u niets.’’



Eerdere pogingen het gebouw een face scrub te geven, door het aanbrengen van een reinigend kleimasker, haalden weinig uit. De tombe verkleurt zienderogen van geelgroen naar bruin, terwijl de laatste werkzaamheden zelfs nog niet zijn afgerond. Smog, bouwwerkzaamheden en vervuiling van het gebied rond het majesteitelijke grafcomplex in de stad Agra zouden daarvan de oorzaak zijn.