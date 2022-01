Installatiefout mogelijk oorzaak explosie Turnhout: ‘Nog andere plaatsen waar potentieel gevaar is‘

Terugblik Twaalf lieve, hulpeloze bewoners verdronken: ‘Water kón niet bij ons tehuis komen, dachten we’

In Nederland vielen als door een wonder geen dodelijke slachtoffers door het wassende water in juli. Maar in een tehuis voor gehandicapten in het Duitse stadje Sinzig verdronken twaalf bewoners. Ze werden in hun slaap verrast. Hoe kom je zo’n tragedie ooit te boven? Een verslag vanuit het Ahrdal, waar de wond nog vers is. ,,Het is gewoon te veel.’’

2 januari