Interim-president Venezuela: politie intimideert mijn gezin

Foto's Luipaard zet stadswijk op zijn kop, minstens vier gewonden

21:35 Een verdwaalde luipaard heeft vandaag minstens vier personen verwond in een woonwijk in de Noord-Indiase deelstaat Punjab. Dat gebeurde nadat het roofdier was gesignaleerd in een woning en er een klopjacht werd geopend op het beest.