Internationale dopingbende opgerold die leverde aan topatleten

De politie kwam de bende begin dit jaar op het spoor, toen bleek dat een sportcentrum op de Balearen doping verstrekte zonder enige medische controle. De recherche wist de verantwoordelijke daarvoor te achterhalen, die de doping importeerde vanuit Portugal. Hij bleek onderdeel van een organisatie met verschillende afdelingen in Spanje.



De bende verzond de illegale doping, waaronder anabole steroïden, hormonen en lustopwekkende medicatie, via koeriersdiensten uit Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Letland, Polen, Portugal en de VS richting Spanje. De bendeleden gebruikten daarbij valse identiteiten en verzonden grote hoeveelheden geld via postpakketjes om de koeriers te betalen. In twee pakketjes bestemd voor een koerier uit Griekenland vond de politie zo'n 80.000 euro cash, verstopt in printercartridges.