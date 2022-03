Internationale verbijstering over ‘ziekenhuisaanval’

videoInternationale kranten hebben met verbijstering gereageerd op de ‘ziekenhuisaanvallen’ door de Russische strijdkrachten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties (WHO) zijn er 18 aanvallen op ziekenhuizen geweest sinds oorlog in Oekraïne begon.

Rusland ontkent met klem dat het gericht ziekenhuizen heeft aangevallen en zegt dat het om verlaten complexen gaat die nu worden gebruikt door ‘nationalistische bataljons’ zoals het Kremlin het Oekraïense leger aanduidt. ‘Een gruweldaad. Door de luchtaanval op een kinderziekenhuis in Marioepol starten de gesprekken tussen de Oekraïense en Russische minister van Buitenlandse Zaken in Antalya onder de slechtst mogelijke omstandigheden’, schrijft de Vlaamse krant De Standaard.

De Vlaamse krant De Morgen kopt: ‘Rusland pleegt oorlogsmisdaden’. ‘Het is moeilijk te begrijpen hoe een kinderziekenhuis en kraamafdeling in Marioepol een bedreiging kunnen vormen voor Vladimir Poetin. Maar woensdag bombardeerde de Russische luchtmacht het ziekenhuis toch, waarbij zwangere vrouwen, baby’s en kinderen onder het puin werden begraven’, aldus de Britse krant The Daily Telegraph. Volgens de Duitse Bild Zeitung ‘blijft de tiran uit het Kremlin maar bombarderen’ en is er sprake van genocide, aldus president Zelenski.

Volledig scherm Een selectie van de voorpagina's vanochtend van Britse kranten. © AP

De aanval vond plaats ‘terwijl Rusland had ingestemd met een twaalf uur durend staakt-het-vuren om vluchtelingen toe te staan ​​te evacueren’ uit verschillende steden in Oekraïne, benadrukt CNN. ‘Het medische gebouw waar de kinderen werden behandeld, is volledig verwoest’. Voor de Wall Street Journal is dit bombardement het bewijs dat de Russische invasie ‘een nieuwe fase is ingegaan, meedogenlozer en gericht op de burgerbevolking’. De video van het ziekenhuis in Marioepol toont ‘een grote krater’, evenals ‘omgevallen bomen en verkoolde auto’s’.

In USA Today zegt mensenrechtenadvocaat Carli Pierson dat ‘Rusland het ondenkbare heeft gedaan’. Het beeld van een ‘bloederige zwangere vrouw die op een brancard wordt gedragen te midden van een tafereel van verwoesting deed me huiveren van woede. Poetin is een oorlogsmisdadiger, schuldig aan genocide’. In de havenstad Marioepol - een strategisch punt waarmee Rusland een corridor wil creëren tussen het Krim-schiereiland (illegaal geannexeerd in 2014) en de Donbass-regio – is de situatie ‘apocalyptisch’, schrijft El País, met een verwijzing naar een verklaring van het Rode Kruis.

Ook bij Op1 werd er vol afschuw gereageerd:

Volledig scherm ‘Kinderziekenhuis Marioepol verwoest door luchtaanval’. © Videostill