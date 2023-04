Intimidatie en bedreiging: Turkse Nederlanders willen hulp overheid tegen Turkse staat

Miljoenen kinderen niet gevacci­neerd door dalend vertrouwen

Mensen hebben wereldwijd steeds minder vertrouwen in het nut van vaccinaties. Mede daardoor hebben 48 miljoen kinderen in de afgelopen jaren geen enkele inenting gekregen. Nog eens 19 miljoen kinderen hebben niet alle prikken gehad. Dat zegt UNICEF. De organisatie is bang dat in de komende jaren veel meer kinderen zullen sterven aan ziektes als mazelen en difterie, die met vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden.