Intussen op de Russische staats-tv: ‘Rusland heeft zichzelf overschat en kan al acht maanden op rij niet winnen’

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïens kernener­gie­be­drijf: ‘Rusland werkt in bezette kerncentra­le mogelijk zelf aan vuile bom’

Rusland zou zelf wel eens kunnen werken aan een ‘vuile bom’ met radioactieve lading in Oekraïne. Het voert volgens het Oekraïense staatskernenergiebedrijf geheime werkzaamheden uit in de opslagfaciliteit voor droge verbruikte splijtstof in de bezette kerncentrale van Zaporizja. Een explosie zou een stralingsbesmetting betekenen in een gebied van enkele honderden vierkante kilometers, aldus Energoatom dinsdag. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

18:47