Inwoners Donbas denken niet aan vertrekken: ‘Ik ben nog geboren onder Stalin en blijf hier’

Rode wijn met oranje randje: ‘Nederland­se’ malbec beste wijn van Argentinië

Bijzonder nieuws uit wijnland. De Pyros Limestone Hill Malbec 2018 is uitgeroepen tot de beste wijn van Argentinië. Het merk is onderdeel van het wijnbedrijf Salentein Bodegas, dat door ondernemer Mijndert Pon in Argentinië is opgezet en gerund wordt door de Nederlandse ceo Sven Piederiet.

16 april