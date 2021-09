Inwoners Jakarta winnen ‘historische’ rechtszaak over luchtvervuiling tegen Indonesische overheid

Een rechtbank in Jakarta heeft gisteren geoordeeld dat de Indonesische overheid veel te weinig doet om ervoor te zorgen dat de inwoners van de miljoenenstad schone lucht kunnen inademen. De Indonesische president en zes andere invloedrijke overheidsdienaren moeten de slechte luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren, stelt de rechtbank in wat een ‘historische uitspraak’ wordt genoemd.

Twee jaar geleden spanden 32 inwoners een rechtszaak aan over de slechte luchtkwaliteit in Jakarta, dat steevast op de lijstjes ‘meest luchtvervuilde’ steden ter wereld prijkt. De rechtbank oordeelt dat de president, drie van zijn ministers, de gouverneur van Jakarta en twee provinciale leiders onvoldoende hebben opgetreden tegen de luchtvervuiling in de hoofdstad en daarmee de Indonesische milieuwetgeving hebben overtreden.

De advocaat van de inwoners, Alghiffari Aqsa, noemt de uitspraak ‘historisch’, schrijft CNN. ,,We hopen dat de beklaagden deze uitspraak accepteren en hier werk van gaan maken, want ook zij leven hier.”

Volgens de inwoners hebben zij last van gezondheidsproblemen door de ‘vieze lucht’ van Jakarta, zoals astma, huidproblemen en luchtweginfecties. ,,We hebben niet allemaal dezelfde reacties, maar het is allemaal terug te leiden naar de vieze lucht die we inademen”, zegt bewoner Simanjuntak. Indonesië is het meest vervuilde land in Zuidoost-Azië.

Files en kolencentrales

Luchtvervuiling wordt vaak gemeten door te kijken naar de concentratie PM2.5 - dat zijn microscopisch kleine deeltjes waarin stoffen als sulfaat, nitraat en zwarte koolstof zitten. Ze kunnen tot diep in de longen doordringen en kunnen op de lange termijn schadelijke gezondheidsproblemen veroorzaken als longkanker en verschillende hart- en vaatziekten. De WHO rekent met 10 microgram per kubieke meter als veilige grens. De Indonesische overheid noemt 15 microgram per kubieke meter ‘veilig’. In Jakarta is de gemiddelde waarde 39,6 microgram per kubieke meter, ver boven beide veiligheidswaarden. De oorzaak is de snelle verstedelijking en de grote hoeveelheid files, net als kolencentrales net buiten de stad, blijkt uit onderzoeken.

Quote De dokter zegt dat we het contact van mijn kleinzoon met de buiten­lucht moeten proberen te minimalise­ren Inwoonster Yuyun

Inwoonster Yuyun, die de rechtszaak mede aanspande, maakt zich zorgen om de toekomst van haar kleinzoon. Het 2-jarige jongetje kreeg eczeem nadat hij op het balkon speelde van haar appartement op de vijftiende verdieping van een gebouw in het centrum van Jakarta. ,,De dokter zegt dat we het contact van mijn kleinzoon met de buitenlucht moeten proberen te minimaliseren’’, zegt ze. ,,Dat is belachelijk, want de zon zou juist goed voor hem zijn, maar hij mag niet naar buiten vanwege de lucht?”

De Indonesische overheid gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Volgens een woordvoerder is de overheid niet schuldig aan nalatigheid, omdat er al sinds 2011 wordt geprobeerd om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Bekijk onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.