Inwoners Kiev verlaten massaal hun stad

LIVE | Luchtalarm gaat af in Kiev en Lviv, explosies gemeld in Oekraïense steden

In de Oekraïense hoofdstad Kiev klinkt het luchtalarm, meldt persbureau AFP. Volgens journalisten van CNN ging het luchtalarm rond 07.00 uur lokale tijd donderdagochtend af, er werden vooralsnog geen raketten waargenomen. Lokale media melden wel dat inwoners van de stad al naar de schuilkelders trekken. Tegelijkertijd klinken er explosies in verschillende steden in Oekraïne.Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.

7:39