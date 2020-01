Iraaks slachtoffer Nederlandse bommen wacht nog steeds op ‘sorry’ van de minister

video Familiedra­ma in Duitsland: zoon (26) schiet vader, moeder en andere familiele­den dood voor ogen van tieners

19:25 Bij een schietincident in het Duitse Rot am See, in de deelstaat Baden-Württemberg, zijn zes doden en twee zwaargewonden gevallen. Dat heeft de politie bevestigd tegenover Duitse media. De schutter is gearresteerd. De schutter belde zelf de politie na zijn daad.